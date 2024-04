POZZUOLI/ Di Costanzo Gomme festeggia 40 anni di attività: festa nella sede di via Campana

POZZUOLI – Quarant’anni di attività da festeggiare con i clienti di sempre e con chi ha fatto la storia di “Di Costanzo Gomme”, che dal 2022 è entrato a far parte del gruppo “Euromaster” leader in Europa per la manutenzione di veicoli e parte del gruppo Michelin. L’evento è in programma per giovedì 11 aprile dalle 11:00 alle 17:00 nei locali di via Campana, sede storica del gruppo.

LA STORIA – L’attività è nata nel 1984 grazie all’impegno del fondatore, Vincenzo Di Costanzo, che diede vita alla ditta “Di Costanzo &Casolare snc” insieme a Giorgio Casolare. Una piccola officina di riparazione e vendita pneumatici che nel corso degli anni si è evoluta grazie a una sapiente gestione e a una grande esperienza maturata dai fondatori nei cantieri di Bagnoli. Da piccola attività si è passati a diventare un vero gruppo leader nell’area flegrea, modello vincente tramandato da padre a figlio fino ai nipoti che a loro volta hanno dato vita alla “Di Costanzo gomme S.R.L.” che attualmente festeggia insieme ai suoi clienti più fedeli 40 anni di successi.

