POZZUOLI/ Detenzione illecita di testuggine: denunciato un 60enne

POZZUOLI – I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Pozzuoli, in collaborazione con le Guardie Zoofile e Venatorie della LIPU, hanno portato avanti un’importante operazione nel campo della tutela degli animali. Nel corso dei servizi disposti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Napoli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati contro gli animali, è stato denunciato un uomo sessantenne di Mugnano di Napoli per detenzione illecita di esemplari di specie protette. I carabinieri forestali hanno individuato 15 esemplari di testuggine di terra (Testudo hermanni) nel cortile dell’abitazione dell’uomo. Questa specie è protetta in base alla Convenzione di Washington (CITES). Inoltre, è stato rinvenuto un esemplare di cardellino (Carduelis carduelis), anch’esso detenuto illegalmente. Tutti gli animali sono stati posti sotto sequestro. L’azione dei Carabinieri forestali è volta a garantire la tutela della collettività e dell’ambiente. I controlli continueranno nei prossimi giorni per assicurare che le leggi a difesa degli animali siano rispettate e che le specie protette siano preservate per le generazioni future.