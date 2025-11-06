POZZUOLI/ De Simone prende le distanze da alcuni ex compagni di maggioranza «Idee svendute in cambio di privilegi e promesse»

POZZUOLI – Non si placano le polemiche dopo il terzo rimpasto di Giunta. Nelle ultime ore diversi consiglieri comunali stanno manifestando il proprio dissenso attraverso Facebook con post al vetriolo rivolti al sindaco e ai vari colleghi. Tra questi c’è Lydia De Simone, che dopo la nomina degli assessori Vittorio Gloria e Maria Magliulo ha lasciato il gruppo “Pozzuoli al Centro” passando all’opposizione, per ora in qualità di membro del “gruppo misto”. «Che tristezza vedere progetti e ideali sacrificati per il mero desiderio di potere o per un posto al sole. – ha scritto su Facebook – Chi ha scelto di abbandonare le proprie convinzioni per inseguire facili vantaggi dimostra mancanza di integrità. La politica ridotta al mercato delle vacche, dove le idee vengono svendute in cambio di privilegi e promesse. Chi si è piegato a questa logica deve rendersi conto che il vero potere risiede nella capacità di guardare avanti con onestà e passione, non nell’accontentare il momento e soprattutto farebbe bene a tacere». La De Simone non ha fatto nomi, ma i destinatari delle sue parole sono quei consiglieri di maggioranza che appena sei mesi fa erano all’opposizione.