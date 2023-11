POZZUOLI/ Cumana, interrotta la tratta Fuorigrotta-Torregaveta

POZZUOLI – Giovedì nero per i pendolari. A causa di motivi tecnici, a partire dalle ore 08:45, la circolazione ferroviaria della linea Cumana è interrotta sulla tratta Fuorigrotta – Torregaveta. Intanto per la giornata di lunedì 27 novembre è stata proclamata un’azione di sciopero nazionale di 24 ore dalla O.S. USB ed uno sciopero aziendale di 4 ore, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, dalla O.S. USB. I manifestanti con lo sciopero nazionale richiedono – si legge in una nota – “il blocco aumento delle tariffe e dei servizi, il superamento dei penalizzanti salari d’ingresso per neo assunti, la sicurezza dei lavoratori, più pulizia e manutenzione di stazioni e autobus, criteri di appalti e subappalti, il salario minimo garantito, il libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, una legge sulla rappresentanza che superi il monopolio costruito sulle complicità tra le OO.SS. ,blocco spese militari e invio armi in Ucraina”. Con lo sciopero aziendale di 4 ore viene fatta pressione per “i dormitori Sorrento; gli accordi sindacali in merito alle progressioni in carriera; le competenze accessorie per il personale viaggiante; la procedura utilizzo badge“.

AGGIORNAMENTO – In tarda mattinata il servizio ferroviario tra le stazioni di Fuorigrotta e Torregaveta è stato ripristinato.