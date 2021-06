POZZUOLI – «Nei prossimi giorni inizieremo il percorso di incontri nei quali ci confronteremo con le forze e le energie sane della città che intendono proseguire il buon lavoro svolto in questi anni dalla maggioranza e dal Sindaco Figliolia. Lavoro che ha proiettato la nostra città in una dimensione di assoluto rilievo tra le città della Campania e non solo». Lo dichiara il segretario cittadino del Partito Democratico di Pozzuoli Antonio Tufano, che aggiunge: «È nostra intenzione proseguire su questa strada per continuare a far crescere il nostro territorio e la nostra comunità. Ad un anno dalla fine della consiliatura siamo pronti a rafforzare il progetto politico già intrapreso, integrandolo con le forze che vorranno condividerlo, per costruire la futura coalizione al governo della città. Ascolteremo, come sempre, il contributo politico programmatico di chi intende impegnarsi per il bene della comunità».