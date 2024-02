POZZUOLI/ Chiusa la storica edicola della Metropolitana

POZZUOLI – Ha chiuso i battenti la storica edicola della metropolitana di Pozzuoli per decenni un vero e proprio punto di riferimento per pendolari e amanti dei quotidiani. E’ l’ennesima edicola che chiude in città a causa della crisi che da tempo ha colpito il settore editoriale, in particolare quello dei giornali cartacei. Nella foto (di Vincenzo Broscritto) si vede la storica edicola che questa mattina ha definitivamente abbassato le serrande.