POZZUOLI/ «C’è un problema nella maggioranza» dal PD nuova riservata al sindaco

POZZUOLI – Dopo la lettera dei quattro “franchi tiratori” sulla scrivania di Manzoni ieri mattina è arrivata una nuova “riservata”. Porta la firma del Partito Democratico rappresentato in consiglio da Maria Rosaria Testa, la capogruppo indotta alle dimissioni dalla carica di presidente della commissione regolamenti. Un atto dovuto per l’ormai ex fedelissima del sindaco, “colomba” della maggioranza sacrificata per soddisfare le mire espansionistiche del “falco” Pastore.

LA LETTERA – Tornando alla riservata, la Testa con il sostegno dei due Genovese, Pennacchio, Villani e D’Amico ha messo nero su bianco chiedendo al sindaco una verifica della maggioranza alla luce di quanto accaduto non solo durante l’ultimo consiglio comunale, ma anche negli ultimi mesi. Il riferimento è alle commissioni bloccate da tempo e spesso saltate a causa dei continui bracci di ferro tra consiglieri di maggioranza e a una lunga serie di criticità che stanno logorando l’amministrazione Manzoni. Testa chiede che si torni a discutere nelle sedi opportune e che le commissioni tornino ad essere un momento fondamentale e propedeutico per il consiglio comunale. Inoltre invita il sindaco a rivedere i rapporti nella sua squadra. Intanto per stamattina è in programma una nuova riunione dei capigruppo che, se non verrà nuovamente boicottata, promette colpi di scena.