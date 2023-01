POZZUOLI/ Camion rifiuti dato alle fiamme da tre uomini armati: c’è l’ombra del racket

POZZUOLI – C’è l’ombra del racket dietro l’incendio che questa notte ha distrutto un mezzo della De Vizia all’interno del parco Di Bonito, in via Solfatara. A dare alle fiamme il costipatore adibito alla raccolta dei rifiuti differenziati sono stati tre uomini armati con i volti coperti da passamontagna.

LE NDAGINI – Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Pozzuoli. Secondo quanto raccontato dai due operai che si trovavano a bordo del veicolo, i tre poco prima delle tre di questa notte li hanno fermati e fatti scendere dalla cabina di guida sotto la minaccia delle pistole. Poi hanno appiccato le fiamme al mezzo che in pochi minuti è andato completamente distrutto.

RACKET – Tra le piste battute in queste ore dagli inquirenti c’è quella del pizzo ai danni dell’azienda titolare dell’appalto per la raccolta dei rifiuti in città.