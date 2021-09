POZZUOLI – Questa mattina, nella sala comunale di Palazzo Migliaresi al Rione Terra, si è svolta la cerimonia di cambio al comando della Capitaneria di Porto di Pozzuoli. Al Tenente di Vascello Cosimo Pichierri, che a distanza di due anni dal suo arrivo andrà a dirigere la Guardia Costiera di Gallipoli, subentra il pari grado Mario Atella, pugliese di 33 anni, proveniente da Barletta. Alla cerimonia di passaggio di consegne sono intervenuti il comandante in seconda del Porto di Napoli, Capitano di Vascello Giuseppe Menna, e il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia. «Saluto e ringrazio il comandante Pichierri per il lavoro svolto, condotto sempre con competenza e spirito di collaborazione con le istituzioni locali, e gli faccio un grande in bocca al lupo per la nuova destinazione ricevuta – ha detto il sindaco Figliolia -. Al tenente Atella auguro di continuare sullo stesso percorso tracciato, certo che saprà ben inserirsi nella nostra comunità, in un momento storico per la città che vede l’area portuale di Pozzuoli al centro di importanti trasformazioni e traffici marittimi destinati a crescere con Procida capitale della Cultura 2022 e lo sviluppo del Rione Terra. Buon vento a entrambi!» .