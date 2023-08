POZZUOLI/ Bus turistici «incastrati» in via Pergolesi: strada bloccata e paralisi del traffico

POZZUOLI – Due bus turistici questa mattina hanno provocato la paralisi del traffico in via Pergolesi. I mezzi sono rimasti bloccati lungo un tratto di strada dove, per questioni di larghezza, sono stati impossibilitati a passare in contemporanea. Solo dopo complicate e lunghe manovre la situazione è tornata alla normalità, sbloccando due lunghe code di vetture venutesi a creare in ambo i sensi di marcia «Alle 8.47 questa mattina si è ripetuto ciò che accade ormai quotidianamente. C’è bisogno di un intervento, di una regolamentazione perché non è possibile bloccare così una strada» ha raccontato un residente.