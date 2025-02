POZZUOLI/ Brandine, coperte e pasti caldi: terza notte al palazzetto per gli sfollati – LE FOTO

POZZUOLI – Trascorreranno la terza notte al “Pala Trincone” di Monterusciello i puteolani che hanno lasciato le proprie abitazioni a causa del forte sciame sismico in corso. Il comune di Pozzuoli, con l’ausilio della Protezione Civile, ha messo a loro disposizione pasti caldi, brandine e coperte. Il palazzetto è stato allestito come centro di prima accoglienza, dove notte e giorno sono presenti volontari e psicologi preparati per la gestione delle emergenze.

LE NAVETTE – In caso di scosse, i cittadini possono raggiungere gli hub da dove partono le navette dirette al “Pala Trincone”. Queste aree di attesa si trovano a via Napoli, a Piazza a Mare, al Parco Urbano C9, a Largo Palazzine, presso la scuola Vittorio Emanuele di Arco Felice e in via Paolella ad Agnano-Pisciarelli.

LE FOTO