POZZUOLI/ Bradisismo e interventi legislativi: domani il dibattito in città

POZZUOLI – “Bradisismo & Diritto. Rischio sismico e vulcanico nei Campi Flegrei. Cosa si può fare: status quo, interventi, responsabilità e sgravi”: questo il nome dell’incontro che si terrà domani alle 17:30 presso l’hotel residence Villa Avellino a Pozzuoli. A promuovere l’iniziativa il sindacato forense puteolano con Confcommercio Campania e Confcommercio Pozzuoli. Saranno presenti per i saluti istituzionali i sindaci di Pozzuoli e Quarto, Luigi Manzoni e Antonio Sabino; l’avvocato Maria Cristallino, presidente del sindacato forense puteolano e Salvatore Trinchillo della Confcommercio Pozzuoli. Modera l’avvocato Antonio Tufano, consigliere direttivo sindacato forense puteolano. Gli interventi saranno a cura del professore Benedetto De Vivo; dell’ingegnere Marco Di Ludovico; della dottoressa Carmen Padula; del dottor Pasquale Russo; della dottoressa Annarita Ottaviano e dell’avvocato Fiorella Ferraro. Il sindacato forense puteolano cerca di porre al centro del dibattito un tema estremamente sentito: bradisismo, mitigazione del rischio sismico ed interventi legislativi. Cosa si può fare con la normativa attuale e cosa sarebbe auspicabile che fosse modificato per consentire ai cittadini puteolani di convivere serenamente ed in sicurezza col fenomeno tellurico. Di questo ed altro se ne parlerà domani in città.