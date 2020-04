POZZUOLI – Saranno duecento gli uomini delle forze dell’ordine impegnati nei giorni di Pasqua e Pasquetta per presidiare la città di Pozzuoli. Polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale saranno in strada con cinquanta pattuglie al giorno che verranno dislocate nei punti strategici del territorio: nei quartieri di Monterusciello, Licola, Rione Toiano, nella zona del lungomare di via Napoli, centro storico, Arco Felice, Lucrino e lungo le strade di collegamento con i comuni limitrofi. Un controllo capillare e totale del territorio che ha come obiettivo quello di evitare ogni assembramento e spostamenti da e per il comune di Pozzuoli, così come previsto dall’ordinanza sindacale firmata da Vincenzo Figliolia. Le operazioni saranno coordinate dal dirigente del Commissariato di Polizia Domenico Avallone in qualità di responsabile dell’ordine pubblico.