POZZUOLI/ Black-out idrico, Lucrino resterà senz’acqua per 24 ore. Chiusa anche una scuola

POZZUOLI – Lucrino resterà senz’acqua per l’intera giornata di domani, mercoledì 29 novembre. Il black-out interesserà anche il plesso Lucrino dell’IC 4 Pergolesi che resterà chiuso con conseguente sospensione delle lezioni a scuola. La decisione arriva dopo che la Regione Campania ha comunicato una rettifica degli orari di sospensione della fornitura idrica nella zona di Lucrino, necessaria ai fini della realizzazione dei lavori di deviazione altimetrica della condotta regionale.

RUBINETTI A SECCO – Le strade interessate dalla sospensione della fornitura idrica saranno: Via Turno, Via Icaro, Via Enea, Piazza Italia, Via Niso, Via Eurialo, Viale degli Oleandri e traversa dalle ore 8 di domani 29 novembre, fino alle ore 8 del giorno successivo, 30 novembre. Per ridurre i disagi alla popolazione, saranno disponibili due autobotti di acqua non potabile, una in Piazza Italia e una a Viale degli Oleandri.