POZZUOLI/Bando sui rifiuti, i sindacati: “Chiediamo la tutela di tutti i lavoratori”

POZZUOLI – Le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Fiadel hanno chiesto un incontro urgente all’amministrazione di Pozzuoli “al fine di avere un necessario confronto sulla nuova gara d’appalto per la gestione della raccolta rifiuti”. Il Comune di Pozzuoli, in previsione dell’imminente scadenza del rapporto con la De Vizia Transfer, ha indetto un bando da 54 milioni di euro per l’affidamento del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e per la gestione dei servizi di igiene urbana.

LA RICHIESTA – Nella nota inviata all’ufficio al sindaco Manzoni, all’assessore all’Ambiente Caiazzo e al Rup del procedimento, le organizzazioni sindacali chiedono un confronto “sulle materie d’interesse del personale dipendente dell’azienda uscente in materia di clausole di salvaguardia dei livelli occupazionali, di mantenimento del maturato economico, e dell’applicazione integrale del ccnl di categoria dei Servizi Ambientali Codice Cnel ccnl di settore K541”. I rappresentanti dei lavoratori, in un clima costruttivo e di collaborazione, chiedono all’Amministrazione garanzie sul personale: “intenderemo confrontarci anche sui diritti del personale fin qui utilizzato nei sub appalti della gara ancora in essere, e del futuro dei lavoratori stagionali in termini di diritto di prelazione laddove si verifichino esigenze di nuovo personale”. Non meno importante, come sottolineato dai sindacati, la tutela di tutti i lavoratori dell’azienda uscente: “trattandosi di una gara indetta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e visto il valore complessivo del costo del personale relazionato all’importo complessivo della gara, occorrerà che l’Amministrazione Comunale di Pozzuoli sia impegnata affinché tale formula di partecipazione al bando da parte delle imprese non abbia nessun riflesso negativo sui lavoratori”.