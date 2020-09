POZZUOLI – Incidente poco fa in piazza Capomazza a Pozzuoli dove una Fiat 500 L è uscita di strada andandosi a schiantare contro le vetrine di un negozio di abbigliamento per bambini. Sul posto in questi minuti ci sono i carabinieri della sezione radiomobile. Stando alle prime ricostruzioni l’automobilista, per motivi ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo ed è finito fuori strada. L’impatto è stato violento a tal punto da danneggiare un muretto prima di finire nelle vetrine del locale. Il conducente della Fiat è uscito illeso ed ora sarà ascoltato dai militari.