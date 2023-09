POZZUOLI/ Assalto armato all’MD, si chiude il cerchio: arrestati altri 2 rapinatori

POZZUOLI – Si chiude il cerchio attorno alla rapina messa a segno lo scorso 8 luglio nel supermercato MD di via Campana, a Pozzuoli. Dopo l’arresto del 18enne di Quarto, Francesco Pio Carandente, altri due uomini sono stati assicurati alla giustizia. I carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno dato infatti esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su proposta della locale Procura della Repubblica – nei confronti di Giuseppe Di Fraia, 28enne e Giacomo Cultrera de Rosa, 20enne. I due sono accusati di aver commesso nel mese di luglio scorso, insieme a Carandente già sottoposto a custodia cautelare in carcere per lo stesso reato, un rapina ai danni del supermercato di Pozzuoli.

LE INDAGINI – L’attività investigativa, condotta dalla stazione dei carabinieri di Pozzuoli, ha permesso attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati di ricostruire il percorso effettuato dagli autori della rapina. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, il motoveicolo guidato da Di Fraia si sarebbe mosso insieme allo scooter utilizzato da Carandente e de Rosa, fungendo quindi da “apripista” per l’assalto armato.