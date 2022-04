POZZUOLI – «Articolo Uno sosterrà la candidatura di Paolo Ismeno a Sindaco di Pozzuoli con la coalizione democratica e progressista». E’ quanto fa sapere la segreteria provinciale del movimento politico di Articolo Uno, a seguito di un incontro avvenuto questa mattina con il candidato sindaco e il segretario del PD locale Antonio Tufano. «Riteniamo importante indicare un sostegno politico chiaro alla figura di Paolo Ismeno che ha la storia e la credibilità per costruire una nuova fase di sviluppo della città, dentro un progetto che prenda a cuore le marginalità sociali e le questioni ambientali che sono centrali nel programma amministrativo.»

IL SUPPORTO – «È utile -spiega il coordinatore metropolitano di Articolo Uno Francesco Dinacci – che anche a Pozzuoli si sviluppi un’intesa politica forte nel campo largo progressista col PD, il M5S e le altre forze di sinistra, democratiche e ambientaliste. Nello stesso tempo riteniamo auspicabile che si lavori nelle prossime settimane attorno alla candidatura di Paolo Ismeno per aggregare tutte le forze della sinistra disponibili a un dialogo programmatico con una sincera volontà unitaria nell’interesse di Pozzuoli per far partire nuovi processi di cambiamento a partire dalla gestione del PNRR. Nei prossimi giorni Articolo Uno concordera’ con il candidato a Sindaco Paolo Ismeno, nel confronto col PD, le modalità più efficaci per contribuire alla campagna elettorale dello schieramento progressista.»