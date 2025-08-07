POZZUOLI/ «Ancora disservizi per il conferimento rifiuti al Rione Toiano»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Oggi si è verificato (e non è la prima volta) un fatto increscioso. Alle ore 12,15 circa il cancello del sito di conferimento era chiuso perché all’interno un camion stava operando. Si è formata una fila di ben 14 auto e l’attesa è durata oltre mezzora sotto il sole di agosto. Personalmente ho sopportato un non indifferente disagio dal momento che la mia età è abbastanza elevata e le mie condizioni di salute non sono ottimali. Mi chiedo se le operazioni “interne” non dovrebbero essere effettuate fuori dell’orario di apertura al pubblico (di per sé già non molto esteso, dal momento che il sito chiude alla 15.30). In ogni caso ritengo intollerabile (e in tal senso si sono espressi non pochi tra i cittadini presenti) che venga imposta una simile attesa in un momento dell’anno in cui ogni minuto passato in auto e sotto il sole a picco causa non pochi disagi ed espone i soggetti più fragili a non irrilevanti rischi per la salute. Penso che il Comune dovrebbe rimeditare termini e condizioni della concessione o, almeno, esercitare un più attento controllo sul servizio svolto con così scarsa considerazione delle esigenze dell’utenza, dal concessionario.» (Maurizio Fumo)