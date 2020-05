POZZUOLI – Da venerdì 8 maggio inizierà la distribuzione delle cedole librarie per gli studenti delle scuole medie e superiori di Pozzuoli relative all’anno scolastico 2019/2020. Lo rende noto l’amministrazione comunale attraverso un avviso pubblicato sul sito istituzionale, nel quale viene specificato che l’erogazione avverrà con le stesse modalità già utilizzate per la distribuzione dei buoni spesa. Gli aventi diritto saranno chiamati telefonicamente e, su appuntamento, dovranno recarsi presso lo sportello dei Servizi Sociali in via Quinto Fabio Massimo al Rione Toiano. La distribuzione dei buoni libri avverrà dall’8 al 18 maggio. Nell’avviso sono anche elencate le librerie del territorio dove, entro e non oltre il 31 dicembre 2020, potranno essere utilizzate le cedole.