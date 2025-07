POZZUOLI/ Ad Arco Felice l’odissea dei lavori pubblici non realizzati a “regola d’arte”

POZZUOLI – Ormai non si contano più gli interventi messi in campo negli ultimi mesi dal comune di Pozzuoli per sistemare una griglia in strada nei pressi di piazza Aldo Moro. All’origine ci sarebbero dei lavori realizzati male, che in più occasioni hanno portato allo sprofondamento e all’interruzione del passaggio dei veicoli. L’intervento, realizzato nei mesi scorsi in un tratto di curva nei pressi della piazza Aldo Moro, non sta facendo altro che provocare disagi e danni alla circolazione, soprattutto in queste ore di grossa affluenza verso le spiagge della costa. Un pericolo per automobilisti, motociclisti e pedoni. Lavori pubblici eseguiti in maniera certamente non perfetta che ancora una volta stanno colpendo l’intera comunità.