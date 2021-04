POZZUOLI – Sulla ritorsione messa in atto dal presidente della Puteolana Adamo Guarino, che ha negato gli accrediti ai giornalisti di Cronaca Flegrea per non aver gradito gli articoli, ecco le parole del capogruppo del Movimento 5 stelle di Pozzuoli Antonio Caso: «E’ intollerabile l’atteggiamento assunto dalla dirigenza. Se si pensa che la redazione abbia diffuso notizie false, si prosegua con gli giusti strumenti, non limitando la libertà di informazione.» Caso è stato tra i primi ad esprimere la propria solidarietà e vicinanza alla redazione dopo i fatti di venerdì.