POZZUOLI/ Accalappiati per errore, due cani cercano casa per non finire in un canile

POZZUOLI – Due cani cercano un padrone e una casa che possa accoglierli prima di finire in una gabbia di un canile. Per errore sono stati accalappiati su segnalazione di ignoti che hanno segnalato all’ASL pericoli infondati. I due animali venivano accuditi quotidianamente da alcune famiglie di Pozzuoli prima dell’intervento di qualcuno che ha cambiato loro l’esistenza. Ora si trovano presso l’Asl Veterinaria, in attesa di trasferimento presso un canile. In questi giorni numerose sono le segnalazioni giunte alla nostra redazione «Aiutateti a trovare qualcuno disposto ad adottare questi due cagnoloni che improvvisamente si sono ritrovati a vivere un incubo. – racconta una volontaria – Vivevano tranquilli, erano curati, non davano fastidio a nessuno ma qualcuno ha deciso di segnalarli come cani morsicatori, quando invece non è assolutamente così». Chi volesse adottarli può contattare il numero: 339 650 6432.