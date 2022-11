POZZUOLI – Con un’ordinanza del 2 novembre il comune di Pozzuoli ha disposto la cessazione dell’attività di intrattenimento danzante con somministrazione di alimenti e bevande da parte della “Harmony Dance Napoli S.r.l.”, al civico numero 73 di via Pisciarelli. La disposizione è arrivata in seguito ai controlli effettuati dai carabinieri della stazione di Pozzuoli e dalla Polizia Municipale che hanno accertato abusi in materia di edilizia (compreso il diniego alla richiesta di condono dell’edificio) e una serie di incongruenze in materia di permessi per la somministrazione e l’organizzazione di spettacoli. In virtù di quanto rilevato dai controlli, con un’ordinanza a firma della dirigente comunale Sabina Minucci è stata ordinato di “cessare l’attività illegittima di trattenimento danzante con

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”.