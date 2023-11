POZZUOLI/ 600 alloggi, via Modigliani e cooperative di Monterusciello resteranno senz’acqua per almeno 5 ore

POZZUOLI – Domani, martedì 21 novembre, dalle ore 15, il Servizio Ciclo Integrato delle Acque sarà impegnato in un intervento di riparazione in Via Carlo Levi. Sarà necessario interrompere la fornitura idrica alle utenze ubicate in Via Modigliani, Via Buzzati, Via Panzini, Via Parini, Via Allodi, Via Carlo Levi, Via Rosai, Via Carrà, Via de Chirico, Via Martini, Via Tosi, Via Sironi, Via Campigli, Via Savinio, Via Pagano e vie limitrofe. Dalle ore 15 presso il Piazzale Giuseppe Minopoli, di fronte alla Scuola Media Diaz, sarà disponibile un servizio di autobotte di acqua non potabile per eventuali urgenti necessità della cittadinanza. I lavori termineranno presumibilmente entro le ore 20.