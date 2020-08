FUORIGROTTA – E’ stato arrestato dopo aver perseguitato la fidanzata di 20 anni più piccola di lui. In manette è finito un 37enne, arrestato dai militari della stazione di Fuorigrotta in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli. I militari hanno ricostruito e accertato che l’uomo aveva perseguitato con i social network una ragazza non ancora 17enne svariate volte, utilizzando anche profili fake.