«Perdita d’acqua a Monterusciello ma il comune di Pozzuoli non risponde»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Buonasera, ho provato a rintracciare il comune di Pozzuoli ma non rispondono al telefono sono residente in via Salvatore di Giacomo 13, a Monterusciello. Ho la mia macchina parcheggiata e fuoriesce acqua da sotto l’asfalto e dal tombino. Non vorrei che succede una tragedia parliamo penso che la profondità è di circa un metro e mezzo, 2 metri e di larghezza sono circa 10 metri. Cosa succede se sprofonda tutto? Non so più a chi rivolgermi. Come posso risolvere questo problema??»