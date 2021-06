POZZUOLI – Potranno esserci i tifosi sugli spalti per la prossima e ultima partita di campionato della Puteolana. Con una nota l’Asd Puteolana 1902 ha comunicato alla tifoseria e agli organi di stampa che lo stadio “Domenico Conte” riapre ai tifosi per l’ultima gara di campionato contro il Casarano. L’ingresso sarà totalmente gratuito e con possibilità per 300 sostenitori granata di accedere allo stadio.

I BIGLIETTI – Per ottemperare alle normative anti-covid, i ticket saranno prelevabili esclusivamente dalla mattinata di oggi fino alle 19 di sabato presso il “Caffè da Giacomino”, in Via Sotto al Monte numero 51. Per gli abbonati invece basterà mostrare la propria tessera all’ingresso dell’impianto sportivo nel giorno della gara, con la tifoseria che si posizionerà sulla Gradinata Serrapica. “La società tiene a precisare che ognuno dovrà rispettare le normative vigenti per contrastare l’emergenza sanitaria da Coronavirus e quindi si dovrà essere muniti di mascherina e rispettare il distanziamento.” La Puteolana con la sconfitta in trasferta di domenica scorsa sul campo del Real Aversa è matematicamente retrocessa in Eccellenza.