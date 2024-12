Per la prima volta a Pozzuoli il presepe in tre dimensioni: al Rione Terra arriva Nativity Experience

POZZUOLI – Dopo il grande successo degli scorsi anni a Napoli, Sorrento e Portici sbarca nei Campi Flegrei il progetto di realtà virtuale Nativity. Un nuovo modo di vivere l’arte presepiale. Il progetto ideato dall’imprenditore Enrico Napolitano si basa sull’uso di tecnologie

multimediali avanzate come visori di virtual reality, con il visitatore che potrà immergersi in un viaggio di esplorazione nell’antica arte presepiale. Lo spettatore si muoverà liberamente tra scenografie e personaggi tipici del folklore presepiale del ‘700.

COME PARTECIPARE – Grazie al sostegno del Comune di Pozzuoli, la mostra sarà visitabile gratuitamente durante gli orari di apertura programmati. La prenotazione non è obbligatoria ma consigliata per non avere tempi di attesa. Prenota il tuo biglietto gratuito scaricando l’app Be IT sul seguente link: https://go.be-it.app/qr/h/PROMOVCF

INFORMAZIONI – Quando: Dal 19 dicembre al 6 gennaio. Dove: al Rione Terra di Pozzuoli, antico quartiere dove è sorta la città di

Puteoli. Saremo in Largo Sedile dei Nobili. Info Utili su come raggiungere il Rione Terra. Per salire sulla rocca potrete utilizzare le Rampe Raffaello Causa o l’ascensore pubblico sito in Corso della Repubblica, altezza dell’arco di ingresso in città. Parcheggi gratuiti regolamentati da sosta max 2 ore: Molo Caligoliano; Ex mercato Ittico. Per chi arriva in treno raggiungibile comodamente a piedi: Linea 2 Metropolitana di Trenitalia, scendere al capolinea Pozzuoli Solfatara. Cumana linea EAV scendere alla stazione Pozzuoli. Hai un’associazione, CRAL o sei una guida turistica? Se Vuoi organizzare il tuo gruppo con una proiezione personalizzata gratuita scrivici a [email protected] oppure contattaci al numero 3803675781. Visita la pagina Facebook Visit Campi Flegrei per essere aggiornato.