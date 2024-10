Paura in centro a Pozzuoli: banda di ragazzini con bastoni e tubi di ferro, raid punitivo sventato dalla Polizia

POZZUOLI – Un raid punitivo da parte di una banda di circa 20 ragazzini completamente vestiti di nero con i volti coperti ed armati di bastoni, tubi in plastica, “piedi di porco”, girabacchini e mazze da baseball, è stato sventato ieri sera a Pozzuoli. Il gruppo, intorno alle 22, è stato notato da un poliziotto libero dal servizio che ha dato subito l’allarme sventando le violenze. Sospettando, infatti, una vera e propria spedizione punitiva, l’agente, in forza al commissariato di Pozzuoli diretto dal vice questore Raffaele Esposito, allertava prontamente i colleghi della volante che lo raggiungevano mettendo in fuga la banda di ragazzi, in vero stile “gangs of New York “. Secondo quanto ricostruito, la banda proveniente dal quartiere di Monterusciello, aveva come obiettivo coetanei di altre zone della città che si trovava a Piazza a mare.

GIOVANE FERMATO – Uno dei componenti della banda è stato fermato e denunciato per possesso di arma impropria. Si tratta di un 16enne di Monterusciello che indossava un cappuccio e uno scaldacollo ed era armato di mazza da baseball. Fermato, è stato poi condotto all’interno del vicino Commissariato Pozzuoli e denunciato per possesso di arma impropria