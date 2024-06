«Pagano troppo poco» Scrutatrice lascia il seggio e non torna più: denunciata

QUALIANO – Questa mattina i Carabinieri della stazione di Qualiano hanno denunciato per abbandono di seggio senza legittimo motivo una 24enne del posto. Impiegata come scrutatrice in un seggio elettorale della cittadina, la donna ha lasciato il suo posto ieri in serata. Non è più tornata e ha inizialmente fornito giustificazioni senza fondamento. Poi ha ammesso di non voler tornare perché la paga da scrutatrice era troppo bassa. Le operazioni di voto non hanno comunque subito criticità o rallentamenti.