Nuovo sciame sismico a Pozzuoli: scossa di magnitudo 3.1 fa tremare la città

POZZUOLI – Nuova forte scossa nel primo pomeriggio di oggi a Pozzuoli. Il fenomeno, di magnitudo pari a 3.1, è stato localizzato nell’area degli Astroni a una profondità di 2.5 km alle ore 14:23. Oltre alle zone vicine all’epicentro, ha tremato gran parte della città e i comuni limitrofi. L’evento rientra in un nuovo sciame sismico iniziato alle alle 14:23 che finora ha prodotto nove terremoti, di cui due di magnitudo 1.3 e 1.0. In alcune zone della città di Pozzuoli i residenti si sono riversati in strada per la paura. Non si segnalano, comunque, particolari criticità.