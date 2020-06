MONTE DI PROCIDA – Frana di nuovo il costone di Acquamorta, sul versante che affaccia sull’Isolotto di San Martino. L’episodio è avvenuto ieri quando detriti e terriccio sono finiti in mare accompagnati da una grossa nube di polvere. Anche questa volta, per fortuna, non si sono registrati danni a cose o persone. Lo specchio d’acqua sottostante al costone è chiuso alla balneazione e alla navigazione per motivi di sicurezza. La frana è stata notata dal mare e dal molo: a dare l’allarme sono stati alcuni diportisti che hanno fatto scattare i controlli della guardia costiera e del Comune di Monte di Procida che hanno effettuato i sopralluoghi mettendo in sicurezza l’intera zona.