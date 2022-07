QUARTO – Inferno di fuoco a Quarto. Poco dopo la mezzanotte, in via Viticella all’altezza del civico 2, è stato appiccato un incendio, di chiara natura dolosa, che ha interessato una vasta porzione di terreno adiacente. Ad andare in fiamme sterpaglie e alcune piante a fusto largo. Sul posto è intervenuta la squadra del Gruppo Comunale Protezione Civile, già di rientro dall’attività in piazzale Europa “Pizza in Piazza”, per mettere in sicurezza la zona. A ridosso dell’area colpita dalle fiamme vi erano anche alcuni veicoli parcheggiati. Sul posto per domare le lingue di fuoco anche una squadra del comando dei vigili del fuoco. Non sono stati riportati danni a cose e persone.

