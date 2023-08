Notte di falò a Pozzuoli nonostante i divieti: zero controlli e ordinanza flop

POZZUOLI – Decine di falò hanno illuminato ieri le spiagge di Pozzuoli, in particolare Licola dove si è festeggiato e cantato fino all’alba. Un ritorno al passato, che ha portato a rivivere la notte di Ferragosto come la si viveva ai vecchi tempi. Peccato però che era vigente un’ordinanza a firma dal sindaco Gigi Manzoni che vietava l’accensione di fuochi e falò in spiaggia e soprattutto imponeva la chiusura delle spiagge. Nulla di tutto questo. In centinaia – se non migliaia – si sono riversati sugli arenili di Pozzuoli per vivere la lunga notte di Ferragosto in barba ai divieti . I controlli? A quanto pare nemmeno l’ombra, per buona pace dell’ordinanza sindacale.