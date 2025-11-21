«Non sei sola»: a Bacoli il calcio scende in campo contro la violenza sulle donne

BACOLI – Nella settimana che porta alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Folgore Cappella scende in campo per lanciare un messaggio che va oltre il calcio, oltre la categoria e oltre qualsiasi risultato sportivo: nessuna donna è sola di fronte a una violenza subita, sia essa fisica, psicologica o verbale. In occasione della gara interna contro il Quarto Calcio, in programma sabato 22 novembre alle ore 15:00, la società del presidente Pietro Carannante indosserà una t-shirt dedicata alla sensibilizzazione su tale tematica. Un gesto semplice ma dal significato profondo, che conferma l’attenzione e la vicinanza del club alle battaglie sociali che riguardano la comunità. Per l’occasione, la Folgore Cappella ospiterà l’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Bacoli, Cinzia Massa, che sarà presente al Tony Chiovato per sostenere l’iniziativa e ribadire l’impegno delle istituzioni accanto alle donne. Perché “Non sei sola” non può e non deve essere soltanto uno slogan: è un impegno, un messaggio chiaro e concreto. È la voce di una comunità che sceglie di non voltarsi dall’altra parte.