RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Gentile direttore, sono una mamma che abita nei pressi della pista ciclabile di Monterusciello. Devo segnalarti il continuo caos che c’è tutti i giorni. Ci sono ragazzini senza mascherine e assembramenti continui che non fanno certo bene in questo periodo. E non vi dico che caos che c’è sulle giostrine per bambini dove si sta uno addosso all’altro! Mi chiedo se era utile aprire la pista proprio in questo periodo in cui siamo zona arancione e con i casi che continuano ad aumentare. Signor sindaco Figliolia cosa aspetti a chiuderla in attesa di tempi migliori?» (Maria I.)