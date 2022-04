POZZUOLI – Il calore dei Campi Flegrei accende il sapore della tradizione e porta alla nascita di Kaldera, il ristorante che sorge nel cuore del Monte Nuovo, luogo in cui la realtà e il mito si confondono. Kaldera regala emozioni con una ricca proposta di piatti gustosi, realizzati con materie prime di qualità, con un occhio di riguardo anche alla scelta dei tagli di carne. La cottura perfetta ne esalta il gusto e il profumo, ma non è finita qui. Ogni piatto è curato non solo dal punto di vista dell’equilibrio dei sapori, ma anche esteticamente per offrire un’esperienza sensoriale completa.

LOCATION – Inoltre i migliori ingredienti da soli non bastano senza la creatività, l’esperienza e la bravura degli chef, che aggiungono alla bontà della tradizione anche il giusto tocco di innovazione. A fare da cornice una location immersa nel verde, che diventa lo spazio ideale per una gita fuori porta e per rilassarsi, magari passeggiando nell’oasi verdeggiante.

Kaldera è, allora, la scelta giusta per assaporare i sapori flegrei e vivere momenti speciali con chi ami. Indirizzo: Montenuovo Licola Patria, 83 – Pozzuoli (NA). Telefono: 3516937055

*articolo con contenuto sponsorizzato