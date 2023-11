Natale, tornano le luci d’artista nella villa comunale di Bacoli

BACOLI – Tornano le luci d’artista nella villa comunale di Bacoli. Lo annuncia il sindaco della città, Josi Gerardo Della Ragione, che svela l’installazione di un giardino incantato affacciato sul lago Miseno in occasione delle festività natalizie. «Fu un’idea che ci inventammo nelle festività natalizie del 2015 per raccontare quanto era possibile vivere di turismo non solo in estate. Ma anche in inverno, tutto l’anno. Valorizzando non solo la spiaggia ed il mare, ma anche i siti archeologici e quelli culturali. Fu un successo clamoroso: vennero pullman di persone da tutta la Campania, ed oltre. L’ultima volta che abbiamo trasformato la Villa Comunale di Bacoli in un incantesimo di luci fu prima della pandemia e adesso tornano le luci d‘artista, tra la pista ciclabile ed il centro storico».