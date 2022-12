Natale a Pozzuoli: si parte il 7 dicembre, concerti a Capodanno e all’Epifania

POZZUOLI – Eventi e spettacoli a partire dal 7 dicembre fino al 15 gennaio, botteghe aperte al Rione Terra illuminato a festa, due concerti in programma per la notte di San Silvestro e per la giornata dell’Epifania. E’ il calendario “La magia del Natale a Pozzuoli” che andrà in scena nel capoluogo dei campi flegrei. Il programma completo sarà presentato domani alle 12 presso la sede della Protezione Civile di Monterusciello dal sindaco Luigi Manzoni e dall’assessore Filippo Monaco. Nei giorni scorsi il comune di Pozzuoli ha anche assegnato il bando (tre i progetti presentati) per la gestione di botteghe, bar e un ristorante negli edifici del Rione Terra.