POZZUOLI – Nasce a Pozzuoli il primo Sportello sul “Dopo di Noi”, dedicato ai disabili e alle loro famiglie. L’iniziativa è frutto del protocollo d’Intesa sottoscritto dall’amministrazione comunale e dal Corpo Internazionale di Soccorso Costantiniano (C.I.S.). Lo sportello avrà sede in via Martini a Monterusciello, nell’edificio che ospita i Servizi Sociali del Comune, e sarà aperto ogni mercoledì dalle ore 9:30 alle ore 13:30. Offrirà gratuitamente accoglienza, consulenza e linee guida per la pianificazione di progetti di vita futura e un’adeguata contrattualistica in favore delle famiglie con soggetti portatori di handicap. Delegata dell’Area Flegrea del C.I.S. e coordinatrice dello Sportello è l’avvocato Maria Grazia Siciliano.