POZZUOLI – “Amicitia, Fide, Animo”, sono queste le 3 parole latine (in italiano: Amicizia, Fede, Coraggio) impresse sul logo della squadra medici calcio di Napoli Flegrea 2021. L’idea è nata da alcuni amici dottori, appassionati di calcio, anzi “malati” di pallone, che avevano fatto parte della “vecchia” squadra Napoli Flegrea, team la cui ultima partecipazione al campionato italiano risale all’anno 2007, quando vinse il titolo di campione d’Italia. Napoli, la città di Maradona, che vive di calcio con una passione straordinaria, proprio la stessa che coinvolge tantissimi professionisti in camice bianco.

LA SQUADRA – Ed allora, ecco che si è passati dall’intenzione ai fatti, con lo scopo di condividere momenti sportivi, ma anche professionali (durante la settimana del Campionato italiano vi è sempre un Congresso scientifico in programma), di relax tra le famiglie e pure un modo per creare iniziative di solidarietà volte a persone meno fortunate. E’ nata così la prima squadra di calcio dei medici flegrei che quest’anno parteciperà al campionato italiano in programma a Marina di Camerota dal 19 al 25 giugno e che vedrà in lizza 11 squadre.

LO SLOGAN – La Napoli Flegrea 2021 sulla maglia, oltre al logo, avrà anche uno stemma: “Napoli Flegrea, alta marea”. Cosa significa? Proprio come l’alta marea alza tutte le barche, il motto vuole ricordare ad ogni giocatore che la sua prestazione può alzare il livello di tutta la squadra. Eh si, perché l’obiettivo è ben chiaro: si vuole quanto prima, conquistare il secondo scudetto, proprio come fece il grande Diego.