Musumeci firmerà lo stato di mobilitazione per Pozzuoli, Napoli e i Campi Flegrei

POZZUOLI – Il Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci è pronto a firmare lo stato di mobilitazione per i Campi Flegrei. «Ho ricevuto la richiesta di decretazione dello stato di mobilitazione nazionale, nelle prossime ore firmerò il decreto – ha detto il ministro intervenuto a RaiNews24 – ricordando che «è il presidente della Regione Campania che per legge deve avanzare la richiesta di decretazione dello stato di mobilitazione nazionale. Ho ricevuto mezz’ora fa la richiesta, e nelle prossime ore, dopo una breve istruttoria che deve fare il Dipartimento di Protezione civile che ci sta già lavorando, firmerò il decreto per la dichiarazione dello stato di mobilitazione».

ATTESE NUOVE SCOSSE – «In questo momento l’Ingv ci dice che è prevista una sequela di scosse – ha spiegato il Ministro – ma nessuna manifestazione evidenzia un’imminente attività eruttiva. È chiaro che l’ipotesi evacuazione sarà oggetto nei prossimi giorni di esame, qualora i tecnici dovessero dirci di essere in prossimità di una accentuata evoluzione del fenomeno»