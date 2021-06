POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Salve Direttore, mi vorrei collegare alla vs lettera pubblicata per la musica Lucrino. Nel centro storico viviamo la stessa difficoltà, i locali ad oggi dovrebbero chiudere a mezzanotte ma restano aperti ben oltre ed in aggiunta a questo molti non rispettano l’ordinanza di spegnere la musica a mezzanotte forti del fatto che non vi sono controlli da parte dei vigili (soprattutto in settimana), non osiamo immaginare cosa accadrà dalla settimana prossima. Un altro fenomeno che si sta verificando è l’occupazione degli spazi, nei vicoli e nella parte alta della Darsena a stento si riesce a passare, obbligandoci a percorsi dedicati. Capisco i tanti mesi chiusi ma questo non deve diventare alibi per non rispettare le regole, la città è di tutti. Chiedo gentilmente di dare voce anche agli abitanti del centro storico di Pozzuoli.» (Rosa P.)