MONTE DI PROCIDA/ Riprende i lavori nel cantiere sequestrato e aggredisce i carabinieri: arrestato

MONTE DI PROCIDA – Un abuso edilizio è costato le manette ad un 57enne di Monte di Procida. Nei mesi scorsi un cantiere abusivo era stato sequestrato e circondato dal tradizionale nastro rosso e bianco dei Carabinieri. Nonostante i sigilli e una denuncia, il proprietario dell’abitazione ha ripreso i lavori attirando l’attenzione dei militari della stazione di Monte di Procida. Quando si è ritrovato una pattuglia davanti casa, il 57enne ha reagito male e ha spinto e insultato i carabinieri. E’ così finito in manette, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Sottoposto ai domiciliari – ovviamente in un’altra abitazione – è ora in attesa di giudizio.