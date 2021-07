MONTE DI PROCIDA – Giovedì 8 luglio 2021 l’Amministrazione Comunale di Monte di Procida dedica una serata evento on line alla memoria di Pippo Coppola, nel decennale della sua prematura scomparsa. L’evento sarà trasmesso, a partire dalle ore 18.30, in diretta Facebook sulla pagina “Comune di Monte di Procida” e in diretta TV su Quarto Canale Flegreo, canale 648 del digitale terrestre. L’evento partirà con i saluti istituzionali del Sindaco Peppe Pugliese e del Vice Sindaco Teresa Coppola. Interverranno Giuseppe Schiano di Cola, Tullio Parascandola, Gianni Mazzella, nipote di Pippo Coppola, e un rappresentante dell’Associazione “Vivi L’Estate”.

LA BORSA DI STUDIO – Nel corso della serata, sarà annunciata l’istituzione del bando per l’assegnazione di borse di studio destinate a giovani particolarmente meritevoli, appartenenti a famiglie con basso reddito. “Pippo era un uomo lungimirante, illuminato, illuminante e visionario e per lui la crescita culturale è stata il baricentro del suo impegno civile, la rotta da seguire sempre e comunque. Il bando viene istituito nel nome di Pippo Coppola, interpretando il diffuso senso di gratitudine che la comunità montese esprime quotidianamente, nei confronti di una persona così importante che col suo esempio e il suo amore per il prossimo, ha lasciato una traccia indelebile nel cuore e nella vita di tutti i cittadini montesi.” fa sapere l’amministrazione comunale.