MONTE DI PROCIDA – Giuseppe Pugliese non nasconde la gioia e l’entusiasmo per la vittoria ottenuta e dal palco, allestito all’esterno del comitato elettorale, ringrazia tutti i suoi concittadini per la riconferma a sindaco della città di Monte di Procida. La piazza è gremita: giovani e anziani applaudono per il “bis” del leader di “Sì Insieme”. «Oggi ha vinto la politica dei fatti. Ringrazio la città di Monte di Procida che, con queste elezioni, ha premiato quanto è stato realizzato nei primi 5 anni. La gioia della riconferma non ha eguali: la prima volta gli elettori investono su di te, la seconda volta credono in te e ti scelgono», è il commento ‘a caldo’ della fascia tricolore di Monte di Procida. «Il merito della vittoria va a tutta la squadra, composta da persone perbene e da lavoratori – aggiunge Pugliese, pronto ed emozionato per il suo secondo mandato – . Ora continueremo a lavorare perché torni a casa chi ha lasciato il nostro paese e perché si generi lavoro per i giovani su larga scala. Con il governatore De Luca porteremo avanti i discorsi già intrapresi in precedenza per risolvere alcuni problemi rimasti insoluti».

