MONTE DI PROCIDA/ Il centro di raccolta rifiuti di via Torrione torna attivo

MONTE DI PROCIDA – A partire da lunedì 9 gennaio sarà riattivato in tutte le sue funzioni il centro di raccolta di via Torrione. E con l’apertura del centro sarà ripristinato il calendario della raccolta differenziata previgente il sequestro: umido e organico (lunedì, mercoledì e venerdì); misto secco (martedì); plastica e barattolame (giovedì); carta e cartone (sabato). Nella giornata di domenica non vengono ritirati rifiuti. Il dissequestro è stato disposto lo scorso 22 dicembre dal Tribunale di Napoli.