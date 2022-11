MONTE DI PROCIDA – Farmacie aperte fino alle 13.30 di domenica e nei giorni festivi a partire da questo fine settimana. A comunicarlo alla cittadinanza è il Comune di Monte di Procida. A seguito delle istanze dei cittadini, delle associazioni e dei vari gruppi politici è stata convocata, infatti, una riunione con tutte le farmacie del territorio con oggetto l’apertura domenicale a turnazione. «La questione è molto delicata, in quanto non possono essere alterati equilibri consolidati negli anni grazie ai quali le farmacie del territorio, tra Bacoli e Monte di Procida, riescono a garantire il turno notturno con oneri rilevanti a proprio carico per la gestione del personale. Al termine di un’ampia discussione è stato raggiunto un accordo. È risultata evidente, ancora una volta, la loro disponibilità per seguire nel migliore dei modi la cittadinanza e abbiamo accettato la loro proposta di restare aperti la domenica fino alle 13.30», fanno sapere dal Municipio.