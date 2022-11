MONTE DI PROCIDA – Chiuso il centro raccolta rifiuti di via Torrione, a Monte di Procida. Il provvedimento è scattato in seguito ad alcune criticità riscontrate all’interno dell’impianto. I cittadini non potranno conferire alcun tipo di rifiuto nel centro nei prossimi giorni. Ad annunciarlo il sindaco del paese flegreo, Giuseppe Pugliese, che ha ringraziato anche gli operatori del settore, dai funzionari agli addetti della raccolta, che in queste ore si stanno prodigando per evitare disagi alla cittadinanza.

IL CALENDARIO PROVVISORIO – Con la chiusura del centro raccolta è stato disposto un calendario provvisorio per utenze domestiche e non domestiche: lunedì (organico); martedì (secco); mercoledì (vetro); giovedì (multimateriale); venerdì (organico); sabato (carta e cartone).